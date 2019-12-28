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Анчелотти запросил у руководства «Эвертона» подписание нападающего «Наполи» Инсинье

Анчелотти запросил у руководства «Эвертона» подписание нападающего «Наполи» Инсинье
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти запросил у руководства клуба подписание итальянского нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье в зимнее трансферное окно, сообщает Le10Sport.

28-летний итальянский форвард, подвергающийся критике болельщиков, переживает трудные времена в «Наполи» в этом сезоне. «Эвертон» готов воспользоваться сложившейся ситуацией и переманить итальянца на Туманный Альбион. В течение нескольких сезонов Инсинье неоднократно выражал желание принять новый вызов. Однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис наотрез отказывался отпускать нападающего.

В этом сезоне Инсинье, чья трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 60 млн, принял участие в 19 играх за «Наполи», в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачи.

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