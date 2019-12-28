Аспиликуэта: «Челси» должен вернуть уважение к себе в домашних матчах

Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал поражение в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:2).
«Мы не сумели добиться победы или забить мяч в двух последних домашних матчах, и это большая проблема, если мы хотим сохранить стабильность и оставаться там, где хотим быть.
Болельщики хотят видеть игру, которая позволяет нам добиваться результатов, а мы им этого не даём. Это правда, что на своём поле мы иногда сталкиваемся с командами, которые глубоко обороняются, гораздо больше, чем в своих домашних матчах, когда у нас есть возможность найти больше пространства. Но решение этой проблемы зависит от нас.
Умение обрести стабильность и выйти на нужный уровень игры дома и на выезде с любыми соперником зависит от нас. Мы знаем, что в АПЛ сложно играть в каждом матче. Когда команды видят, что вы теряете очки на своём поле, они приезжают к вам с большей уверенностью. Мы должны вернуть это уважение к себе в домашних матчах», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба клуба.
«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба 32 очка.
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