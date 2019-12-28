Менди: «Манчестер Сити» допустил большую ошибку в матче с «Вулверхэмптоном»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди прокомментировал результат матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3).



«Легко говорить, когда всё идёт хорошо, но трудно, когда нас настигает неудача. Мы допустили большую ошибку в этом матче. Мы в долгу перед болельщиками, они нас постоянно поддерживают. Время поднять голову вверх и продолжать работать, чтобы вернуться на наш лучший уровень. Вперёд, „Манчестер Сити“», — написал Менди на своей странице в «Твиттере».



«Вулверхэмптон» набрал 30 очков в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (38) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 52 очка в 18 матчах.

Во время матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» в Стерлинга бросили фляжку