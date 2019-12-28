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Артета: нужно вернуть отношения с фанатами на прежний уровень

Артета: нужно вернуть отношения с фанатами на прежний уровень
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о важности связи команды с болельщиками.

«Очень порадовало отношение болельщиков к команде во время матча с «Борнмутом». То же самое могу сказать и о футболистах — после матча они подошли к трибунам. Нам нужна эта связь — между игроками и фанатами.

Постепенно нам нужно вернуть отношения с болельщиками на тот уровень, который был ранее. Их поддержку будет очень полезно использовать в наших матчах. В конце концов, мы же играем именно для них, поэтому победами мы обязаны улучшать им настроение», — цитирует Артету BBC.

Напомним, руководство «Арсенала» на протяжении долгого времени подвергается критике со стороны болельщиков. Многие решения клуба вызывают вопросы у фанатов, а отсутствие результатов усугубляет ситуацию.

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