Артета: нужно вернуть отношения с фанатами на прежний уровень

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о важности связи команды с болельщиками.
«Очень порадовало отношение болельщиков к команде во время матча с «Борнмутом». То же самое могу сказать и о футболистах — после матча они подошли к трибунам. Нам нужна эта связь — между игроками и фанатами.
Постепенно нам нужно вернуть отношения с болельщиками на тот уровень, который был ранее. Их поддержку будет очень полезно использовать в наших матчах. В конце концов, мы же играем именно для них, поэтому победами мы обязаны улучшать им настроение», — цитирует Артету BBC.
Напомним, руководство «Арсенала» на протяжении долгого времени подвергается критике со стороны болельщиков. Многие решения клуба вызывают вопросы у фанатов, а отсутствие результатов усугубляет ситуацию.
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