«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» заинтересованы в трансфере защитника «Лестера» Перейры
Португальский защитник «Лестер Сити» Рикарду Перейра попал в сферу интересов сразу двух топ-клубов. Как сообщает Daily Star, в трансфере игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
В нынешнем сезоне в 19 матчах на клубном уровне на счету 26-летнего футболиста два забитых мяча и один ассист. Также защитник провёл два матча в составе сборной Португалии. Интересно, что до перехода в «Лестер» Рикарду выступал на позиции крайнего полузащитника, однако в британском клубе перешёл в защиту.
Напомним, главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что клуб не будет продавать ключевых исполнителей этой зимой. В таком случае переговоры по трансферу Перейры могут быть отложены до лета.
- 28 декабря 2019
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