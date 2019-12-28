Видаль подал в суд на «Барселону» из-за невыплаты премиальных

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.



По информации источника, чилийский футболист обвиняет «Барселону» в невыплате премиальных в размере € 2,4 млн, прописанных в контракте. В соглашении хавбека существует пункт, согласно которому каталонский клуб обязан выплатить ему премиальные в случае, если он примет участие в 60% матчей прошлого сезона. При этом в клубе настаивают, что по контракту Видаль должен получить данную сумму, если проведёт на поле не менее 45 минут в этих играх, а чилиец в основном выходил на замену. Адвокаты Видаля в свою очередь настаивают на выплате 50% от заявленной суммы.



Ранее сообщалось, что Видаль намерен перейти в «Интер» и согласовал с миланским клубом условия личного контракта.

Видаль согласовал с «Интером» условия личного контракта