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«Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

«Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева в казанский «Рубин». Сообщается, что все формальности между клубами урегулированы. Трансфер вступит в силу с 2 января 2020 года. Соглашение Игнатьева с «Рубином» рассчитано до 30 мая 2024 года.

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил о готовности «Краснодара» продать форварда, а также о сроках действия предстоящего соглашения игрока с «Рубином».

В нынешнем сезоне 20-летний Игнатьев принял участие в 13 матчах чемпионата России (пять — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей. Также на счету российского форварда три матча и один гол в Лиге Европы. Контракт игрока с «Краснодаром» был рассчитан до лета 2022 года.

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