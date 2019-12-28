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Моуринью желает видеть в «Тоттенхэме» Варана

Моуринью желает видеть в «Тоттенхэме» Варана
Футбол / Англия 0

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэм Хотспур». Как сообщает El Desmarque, в трансфере француза лично заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуринью.

Сумма трансфера может составить € 80 млн. Стоит отметить, что Моуринью является давним поклонником таланта Варана: ещё будучи тренером «Манчестер Юнайтед», он желал оформить трансфер 26-летнего футболиста.

В этом сезоне Рафаэль провёл 20 матчей на клубном уровне, на его счету один забитый мяч и одна результативная передача. Действующий контракт футболиста с «Реалом» истекает летом 2022 года.

Напомним, за мадридский клуб Варан выступает с 2011 года. Его предыдущим клубом был французский «Ланс».

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