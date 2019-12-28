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«Зачем ехать в Европу, если она и так рядом». «Рубин» выпустил ролик к переходу Игнатьева

«Зачем ехать в Европу, если она и так рядом». «Рубин» выпустил ролик к переходу Игнатьева
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» опубликовал видео, посвящённое переходу нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева в казанский клуб.

«Считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом», — сказал Игнатьев в видеоролике.

Видео можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Игнатьев заключил контракт с «Рубином» до 30 мая 2024 года. «Чемпионат» первым сообщил о готовности «Краснодара» продать форварда, а также о сроках действия предстоящего соглашения игрока с «Рубином».

В нынешнем сезоне 20-летний Игнатьев принял участие в 13 матчах чемпионата России (пять — в основном составе) и стал автором четырёх забитых мячей. Также на счету российского форварда три матча и один гол в Лиге Европы.

«Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»
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