«Зачем ехать в Европу, если она и так рядом». «Рубин» выпустил ролик к переходу Игнатьева

«Рубин» опубликовал видео, посвящённое переходу нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева в казанский клуб.
«Считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом», — сказал Игнатьев в видеоролике.
Видео можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».
Ранее стало известно, что Игнатьев заключил контракт с «Рубином» до 30 мая 2024 года. «Чемпионат» первым сообщил о готовности «Краснодара» продать форварда, а также о сроках действия предстоящего соглашения игрока с «Рубином».
В нынешнем сезоне 20-летний Игнатьев принял участие в 13 матчах чемпионата России (пять — в основном составе) и стал автором четырёх забитых мячей. Также на счету российского форварда три матча и один гол в Лиге Европы.
- 28 декабря 2019
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