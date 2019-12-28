«Барселона» определилась с альтернативой трансферу Лаутаро Мартинеса

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «ПСВ» Дониэлла Малена. Как сообщает Sport.es, 20-летний голландец является альтернативой форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу, переговоры по переходу которого продвигаются непросто.
В текущем сезоне Мален провёл 27 матчей в составе «ПСВ», на его счету 17 забитых мячей и 9 результативных передач. Контракт игрока с голландским клубом действует до лета 2024 года.
Дониэлл является воспитанником «Аякса». Также два года он провёл в академии лондонского «Арсенала», после чего перешёл в нынешний клуб.
Также Sport.es информирует, что «Барселона» не отказалась от возможного возвращения из «Пари Сен-Жермен» Неймара. Ожидается, что следующим летом каталонский клуб подпишет как минимум одного нападающего для повышения конкуренции в атакующей линии.
- 28 декабря 2019
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