«Чемпионат» запустил голосование в номинации «Лучший спортсмен десятилетия»
«Чемпионат» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» запустил серию опросов по выбору лучших за 10 лет.
Первая номинация — «Лучший спортсмен десятилетия». В список претендентов на данное звание попали голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, игрок баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов, российский боец и действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов, олимпийский чемпион российский лыжник Александр Легков и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.
Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».
- 28 декабря 2019
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