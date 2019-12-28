«Чемпионат» запустил голосование в номинации «Лучший спортсмен десятилетия»

«Чемпионат» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» запустил серию опросов по выбору лучших за 10 лет.



Первая номинация — «Лучший спортсмен десятилетия». В список претендентов на данное звание попали голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, игрок баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов, российский боец и действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов, олимпийский чемпион российский лыжник Александр Легков и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».