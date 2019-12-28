Игнатьев: позвонил Слуцкий и сказал, что хотел бы видеть меня в «Рубине»

Нападающий Иван Игнатьев рассказал о переходе из «Краснодара» в «Рубин».
«Мы не так давно начали обговаривать этот трансфер. Довольно быстро всё произошло. Спасибо за это руководству „Рубина“ и „Краснодара“. Для меня это неожиданный момент, так как я провёл почти всю свою жизнь в одном клубе, играл за „Краснодар“. Наконец, настало время сменить команду. Я рад переходу в „Рубин“. Мне кажется, этот клуб добьётся больших успехов в будущем. Сюда пришёл очень хороший тренер, он выстроит отличную команду. Нынешняя ситуация в турнирной таблице исправится.
Начали обсуждать переход после того, как мне позвонил Леонид Викторович Слуцкий. Он сказал лично, что хотел бы видеть меня в команде», — сказал Игнатьев интервью, опубликованном на канале «Рубина» в YouTube.
- 28 декабря 2019
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