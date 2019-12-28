Игнатьев: в «Краснодаре» чувствовался дискомфорт, было много вопросов друг к другу

Новый нападающий «Рубина» Иван Игнатьев отметил, что чувствовал дискомфорт в «Краснодаре». Сегодня, 28 декабря, стало известно, что форвард заключил контракт с казанцами до 30 мая 2024 года.



«Был рад интересу со стороны „Рубина“, потому что в „Краснодаре“ получал мало игровой практики в последнее время. Было недопонимание относительно контракта, много всяких нюансов, вопросов друг к другу. Всё равно было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт. Этот шаг должен был произойти, и хорошо, что я перешёл в такую команду, как „Рубин“. Здесь меня приняли дружелюбные и приветливые люди. Очень рад», — сказал Игнатьев интервью, опубликованном на канале «Рубина» в YouTube.

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