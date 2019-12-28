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Моуринью: рад приходить на работу в «Тоттенхэм» каждый день, я действительно счастлив

Моуринью: рад приходить на работу в «Тоттенхэм» каждый день, я действительно счастлив
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью признался, что чувствует себя счастливым, работая в лондонском клубе. Напомним, португальский специалист возглавил «Тоттенхэм» в конце ноября текущего года.

«Это то, что чувствую сейчас. Рад приходить на работу каждый день, рад быть здесь с 7:30 до 18:30. Рад засыпать после матчей, рад работать с моим штабом, анализируя игры и занимаясь подготовкой к следующим встречам. Рад быть на поле и тренировать футболистов. С удовольствием работаю в офисе и занимаюсь анализом. С удовольствием иду на каждый матч. Чувствую это счастье изо дня в день, и это помогает отдавать команде всё лучшее. Да, я действительно счастлив», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

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