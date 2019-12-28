«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити» в День дурака

«Реал Сосьедад» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Мартина Эдегора, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», в «Манчестер Сити» до конца сезона-2019/20. Напомним, 28 декабря в Испании отмечается День дурака.

«Благодарим Мартина за профессионализм и приверженность клубу, проявленные во время пребывания в команде с июля 2019 года по сегодняшний день, и желаем всего наилучшего в личном и профессиональном будущем.

Мы вынуждены принять это трудное решение, чтобы избежать назойливых сообщений, ожидающих нас в течение следующих шести месяцев от определённых средств массовой информации. Какое облегчение!» — говорится в сообщении пресс-службы «Реала Сосьедад».

Ранее сообщалось, что по завершении сезона «Реал» намерен вернуть полузащитника из аренды. В этом сезоне чемпионата Испании Мартин Эдегор принял участие в 16 матчах. Норвежский полузащитник забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в матчах за «Реал Сосьедад».