Видаль — об иске к «Барселоне»: несправедливо, когда деньги не выплачиваются

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал конфликт с каталонским клубом. Ранее стало известно, что чилийский хавбек подал иск в суд на «Барселону» за невыплату премиальных.



«Ответственным за подачу иска являюсь не я, а мой представитель, мой адвокат. Мне кажется несправедливым, когда деньги не выплачиваются, но я не думаю об этом сегодня. Что касается будущего, буду говорить на эту тему в Испании, а сейчас я в отпуске», — приводит слова Видаля Marca.

Ранее сообщалось, что Видаль намерен перейти в «Интер» и согласовал с миланским клубом условия личного контракта. В нынешнем сезоне 32-летний чилийский футболист забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Барселону» во всех турнирах.