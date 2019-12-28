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Видаль — об иске к «Барселоне»: несправедливо, когда деньги не выплачиваются

Видаль — об иске к «Барселоне»: несправедливо, когда деньги не выплачиваются
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал конфликт с каталонским клубом. Ранее стало известно, что чилийский хавбек подал иск в суд на «Барселону» за невыплату премиальных.

«Ответственным за подачу иска являюсь не я, а мой представитель, мой адвокат. Мне кажется несправедливым, когда деньги не выплачиваются, но я не думаю об этом сегодня. Что касается будущего, буду говорить на эту тему в Испании, а сейчас я в отпуске», — приводит слова Видаля Marca.

Ранее сообщалось, что Видаль намерен перейти в «Интер» и согласовал с миланским клубом условия личного контракта. В нынешнем сезоне 32-летний чилийский футболист забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных
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