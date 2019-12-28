Видаль — об иске к «Барселоне»: несправедливо, когда деньги не выплачиваются
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал конфликт с каталонским клубом. Ранее стало известно, что чилийский хавбек подал иск в суд на «Барселону» за невыплату премиальных.
«Ответственным за подачу иска являюсь не я, а мой представитель, мой адвокат. Мне кажется несправедливым, когда деньги не выплачиваются, но я не думаю об этом сегодня. Что касается будущего, буду говорить на эту тему в Испании, а сейчас я в отпуске», — приводит слова Видаля Marca.
Ранее сообщалось, что Видаль намерен перейти в «Интер» и согласовал с миланским клубом условия личного контракта. В нынешнем сезоне 32-летний чилийский футболист забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных
- 28 декабря 2019
-
15:29
-
15:19
-
14:57
-
14:45
-
14:32
-
14:15
-
14:07
-
13:51
-
13:31
-
13:30
-
13:13
-
13:00
-
12:44
-
12:43
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:45
-
11:25
-
11:14
-
11:09
-
11:03
-
10:58
-
10:34
-
10:24
-
10:00
-
09:57
-
09:42
-
09:40
-
09:35
-
09:20
-
09:19
-
09:00
Партнерский контент