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Руководство «Реала» отказало Зидану в трансфере Погба

Руководство «Реала» отказало Зидану в трансфере Погба
Футбол / Англия 0

Трансфер французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал» может сорваться. Как сообщает AS, руководство мадридского клуба не разделяет позицию Зинедина Зидана, который хочет всеми силами подписать контракт с чемпионом мира в ближайшие два трансферных окна.

По версии издания, в клубе посоветовали Зидану обратить внимание на 21-летнего Федерико Вальверде, ярко выступающего в этом сезоне. К тому же контракт Погба с «МЮ» истекает в 2021 году, а продавать футболиста дешевле, чем за € 150 млн, британский гранд не планирует. Руководство «сливочных» считает такие траты в данных условиях нецелесообразными.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в шести матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного мяча и отдал две результативные передачи.

Федерико Вальверде провёл в этом сезоне 21 матч в футболке «Реала», забил два гола и отдал две результативные передачи.

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