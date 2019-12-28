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Семак — самый успешный тренер «Зенита» в истории чемпионатов России

Семак — самый успешный тренер «Зенита» в истории чемпионатов России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак является лучшим тренером в истории петербургского клуба по среднему количеству набранных очков в матчах чемпионата России.

В 50 матчах под руководством 43-летнего специалиста «Зенит» набрал 109 очков — 2,18 очка за игру. Это лучший результат в истории клуба.

1. Сергей Семак — 2,18 очка за матч
2. Андре Виллаш-Боаш — 2,14
3. Лучано Спаллетти — 2,08
4. Мирча Луческу — 2,03
5–7. Роберто Манчини — 1,76
5–7. Юрий Морозов — 1,76
5–7. Властимил Петржела — 1,76
8. Дик Адвокат — 1,74
9. Анатолий Давыдов — 1,56
10. Анатолий Бышовец — 1,50
11. Владимир Боровичка — 1,33
12–13. Павел Садырин — 1,26
12–13. Вячеслав Мельников — 1,26
14. Михаил Бирюков — 0,88
15. Борис Рапопорт — 0,44.

Напомним, на зимний перерыв в Российской Премьер-Лиге «Зенит» ушёл лидером чемпионата. Набрав 45 очкрв, подопечные Семака на 10 пунктов опережают «Краснодар» и на 11 — «Ростов».

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