«Реал» предложил «Наполи» € 70 млн за Руиса

Мадридский «Реал» планирует оформить ближайшим летом трансфер полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство «сливочных» уже вышло на итальянский клуб с предложением в € 70 млн.
Минувшим летом «сливочные» уже хотели приобрести хавбека, но игрок отказался от перехода, чтобы быть уверенным в попадании в заявку сборной Испании на чемпионат Европы 2020 года. Однако теперь ситуация изменилась. Первые контакты «Реал» установил в октябре, сейчас клуб собирается продолжить переговоры с игроком и окружением полузащитника.
«Наполи» намерен предложить игроку новый контракт с отступными в € 100 млн. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис же вовсе хочет выручить за игрока не менее € 180 млн, но испанцы не готовы платить такую сумму.
Руис является воспитанником «Бетиса», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год. Затем хавбека в летнее межсезонье приобрёл «Наполи». Сумма трансфера составила € 30 млн.
- 28 декабря 2019
-
15:29
-
15:19
-
14:57
-
14:45
-
14:32
-
14:15
-
14:07
-
13:51
-
13:31
-
13:30
-
13:13
-
13:00
-
12:44
-
12:43
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:45
-
11:25
-
11:14
-
11:09
-
11:03
-
10:58
-
10:34
-
10:24
-
10:00
-
09:57
-
09:42
-
09:40
-
09:35
-
09:20
-
09:19
-
09:00