«Реал» предложил «Наполи» € 70 млн за Руиса

Мадридский «Реал» планирует оформить ближайшим летом трансфер полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство «сливочных» уже вышло на итальянский клуб с предложением в € 70 млн.



Минувшим летом «сливочные» уже хотели приобрести хавбека, но игрок отказался от перехода, чтобы быть уверенным в попадании в заявку сборной Испании на чемпионат Европы 2020 года. Однако теперь ситуация изменилась. Первые контакты «Реал» установил в октябре, сейчас клуб собирается продолжить переговоры с игроком и окружением полузащитника.



«Наполи» намерен предложить игроку новый контракт с отступными в € 100 млн. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис же вовсе хочет выручить за игрока не менее € 180 млн, но испанцы не готовы платить такую сумму.



Руис является воспитанником «Бетиса», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год. Затем хавбека в летнее межсезонье приобрёл «Наполи». Сумма трансфера составила € 30 млн.