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Клопп: защищаться против Траоре сложнее, чем против Варди

Клопп: защищаться против Траоре сложнее, чем против Варди
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

«Большой талант. Он наконец-то нашёл правильного тренера, который определил его позицию. Всегда было ясно, что однажды это произойдёт. Траоре действительно опасен. На большом пространстве против Джейми Варди сложно защищаться, но против Траоре защищаться ещё сложнее, так как Адам обладает исключительной скоростью. Он молод и способен доставить множество неприятностей сопернику», — приводит слова специалиста Sky Sports.

Матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» состоится завтра, 29 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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