Мане — о чемпионской гонке АПЛ: мы научились на ошибках прошлого сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал ситуацию в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



«Думаю, мы научились на ошибках прошлого сезона. Было тяжело, но мы стали лучше. Теперь нужно просто продолжать идти вперёд и не сбавлять оборотов.



В нашей нынешней ситуации каждый должен жертвовать собой ради общей цели. Нужно усердно работать и стараться быть лучше каждого следующего соперника. Над этим мы и работаем», — цитирует Мане The Telegraph.



По итогам 19 туров «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Лестер» на 13 очков. При этом у команды Юргена Клоппа один матч в запасе.



Напомним, в середине прошлого сезона подопечные Юргена Клоппа опережали «Манчестер Сити» на семь очков, однако в итоге уступили титул команде Пепа Гвардиолы.