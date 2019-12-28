Мане — о чемпионской гонке АПЛ: мы научились на ошибках прошлого сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал ситуацию в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Думаю, мы научились на ошибках прошлого сезона. Было тяжело, но мы стали лучше. Теперь нужно просто продолжать идти вперёд и не сбавлять оборотов.
В нашей нынешней ситуации каждый должен жертвовать собой ради общей цели. Нужно усердно работать и стараться быть лучше каждого следующего соперника. Над этим мы и работаем», — цитирует Мане The Telegraph.
По итогам 19 туров «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Лестер» на 13 очков. При этом у команды Юргена Клоппа один матч в запасе.
Напомним, в середине прошлого сезона подопечные Юргена Клоппа опережали «Манчестер Сити» на семь очков, однако в итоге уступили титул команде Пепа Гвардиолы.
- 28 декабря 2019
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