Хавбек «Барселоны» Аленья перешёл в «Бетис» на правах аренды

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья перешёл в «Бетис» на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.



Ранее сообщалось, что футболист попросил клуб отпустить его в зимнее трансферное окно в аренду, так как хочет регулярно выходить на поле. Интерес к хавбеку также проявлял «Хетафе», но в «Барселоне» полагают, что стиль игры севильянского клуба подходит больше.



21-летний Аленья является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах испанского чемпионата, в которых результативными действиями не отметился.

«Барселона» набрала 39 очков в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (23) — на 13-м месте.