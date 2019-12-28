Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Барселоны» Аленья перешёл в «Бетис» на правах аренды

Хавбек «Барселоны» Аленья перешёл в «Бетис» на правах аренды
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья перешёл в «Бетис» на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что футболист попросил клуб отпустить его в зимнее трансферное окно в аренду, так как хочет регулярно выходить на поле. Интерес к хавбеку также проявлял «Хетафе», но в «Барселоне» полагают, что стиль игры севильянского клуба подходит больше.

21-летний Аленья является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах испанского чемпионата, в которых результативными действиями не отметился.

«Барселона» набрала 39 очков в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (23) — на 13-м месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019