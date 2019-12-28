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Министр спорта Испании — о Зозуле: я за приостановку матчей, если того требует ситуация

Министр спорта Испании — о Зозуле: я за приостановку матчей, если того требует ситуация
Футбол / Испания 0

Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао прокомментировал инцидент, произошедший с нападающим «Альбасете» Романом Зозулей в матче 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано».

Напомним, матч был остановлен из-за оскорблений болельщиками Зозули. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. Позже было принято решение не доигрывать встречу. Накануне стало известно, что матч «Райо Вальекано» — «Альбасете» будет доигран без зрителей.

«Ситуация с Зозулей показательная. Поведение арбитров и игроков обеих команд было образцовым. Они поступили так, как должны были поступить. Я за то, чтобы прерывать матчи, если того требует ситуация. Мы не должны бояться. Мы должны соблюдать закон и обращать внимание на все подобные нарушения, чтобы положить конец нетерпимости», — приводит слова Гирао Marca.

Матч Сегунды будет доигран без зрителей из-за оскорблений в адрес Зозули
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