5 лучших сейвов 19-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлен топ-5 сейвов 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. В подборку вошли моменты с участием голкиперов Пауло Гассаниги («Тоттенхэм Хотспур»), Тома Хитона («Астон Вилла»), Ника Поупа («Бёрнли»), Бена Фостера («Уотфорд») и Каспера Шмейхеля («Лестер Сити»).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
После 19 туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 52 очка. Второе место занимает «Лестер Сити» (39), третье — «Манчестер Сити» (38). Топ-4 замыкает лондонский «Челси» (32). На пятом месте — «Вулверхэмптон» (30).
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.
Линекер: поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ
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