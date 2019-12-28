5 лучших голов 19-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 голов 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. В подборку вошли мячи полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, нападающего «Кристал Пэлас» Джордана Айю, форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда и защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После 19 туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 52 очка. Второе место занимает «Лестер Сити» (39), третье — «Манчестер Сити» (38). Топ-4 замыкает «Челси» (32). На пятом месте располагается «Вулверхэмптон» (30).

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.