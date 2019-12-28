«Локомотив» интересуется бывшим защитником «Ростова» Ингасоном
Московский «Локомотив» проявляет интерес к исландскому защитнику ПАОКа Сверриру Ингасону, утверждает sport24.gr.
По данным источника, российский клуб рассматривает вариант приобретения футболиста. Сумма отступных в контракте исландца составляет € 20 млн. Игрок входит также в сферу интересов «Фиорентины».
Ингасон играл в России на протяжении двух лет, выступая за «Ростов».
Ингасон перешёл в ПАОК из «Ростова» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 11 матчах чемпионата Греции (10 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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- 28 декабря 2019
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