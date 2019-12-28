Уго Санчес: «Реалу» нужен Кейн. Купил бы его даже за € 200 млн

Бывший форвард мадридского «Реала» Уго Санчес считает, что «сливочным» нужно приобрести нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.

«У «Реала» должны быть две команды и две сильные «девятки». Давно заприметил Гарри Кейна. Он стоит больше € 150 млн? Купил бы его даже за € 200 млн. Криштиану Роналду тоже стоил много, но посмотрите, сколько он дал клубу.

Что касается Луки Йовича, не думаю, что он плохой игрок на будущее, но сейчас «Реалу» нужны лучшие форварды, и Кейн — один из них.

Самое сложно в футболе — забивать голы. Можно потратить € 300 млн на шестерых или семерых игроков, но ни один из них не гарантирует голы. Именно поэтому заплатил бы € 200 млн за Кейна. Ничто не гарантирует титулы так, как голы.

Кейн или Килиан Мбаппе? Это два разных футболиста. Гарри — естественная замена Роналду, но Мбаппе и Неймар — разные топ-игроки», — приводит слова Санчеса Marca.