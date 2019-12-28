«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: прямая видеотрансляция начнётся в 22:45
Сегодня, 28 декабря, на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему будут ассистировать судьи на линиях Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный судья — Энтони Тейлор.
Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед», набрав 28 очков в 19 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Бёрнли» (24) — на 12-м месте.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч 20-го тура АПЛ
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