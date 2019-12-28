Филигранный голевой пас «шведкой» — в обзоре матча «Брайтон» — «Борнмут»

«Брайтон энд Хоув Альбион» дома обыграл «Борнмут» со счётом 2:0 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.



Первый гол на 3-й минуте забил нападающий хозяев Алиреза Джаханбакш. После передачи нападающего Ниля Мопе он поразил дальний угол ворот мощным низовым диагональным ударом из пределов штрафной.

Во втором тайме на 59-й минуте защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Дэниел Бёрн отправил мяч в ворота. Но его гол был отменён после консультаций с использованием системы VAR.

Окончательный счёт установил полузащитник хозяев Аарон Муй на 79-й минуте. Он получил шикарную передачу с фланга внешней стороной стопы от нападающего Леандро Троссарда и, обыграв защитника, точно пробил в дальний угол.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 23 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 13-е место, «Борнмут» (20) — на 16-м.