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Кто лучший нападающий РПЛ в 2019 году?

Кто лучший нападающий РПЛ в 2019 году?
Футбол / РПЛ 0

В Российской Премьер-Лиге завершилась первая половина сезона-2019/2020. В турнире наступила пауза до конца февраля 2020 года.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, кто является лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги в 2019 году. Среди предложенных вариантов — Сердар Азмун и Артём Дзюба (оба — «Зенит»), Александр Соболев («Крылья Советов») и Эльдор Шомуродов («Ростов»). Также есть возможность проголосовать за другой вариант.

Принять участие в голосовании можно на «Чемпионате».

После 19 туров лидером бомбардирской гонки в чемпионате России является Дзюба, он забил 11 голов. Второе место делят Шомуродов и Соболев (по 10). На счету Азмуна семь забитых мячей.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Кто лучший защитник РПЛ в 2019 году?
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