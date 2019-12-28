Кто лучший нападающий РПЛ в 2019 году?

В Российской Премьер-Лиге завершилась первая половина сезона-2019/2020. В турнире наступила пауза до конца февраля 2020 года.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, кто является лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги в 2019 году. Среди предложенных вариантов — Сердар Азмун и Артём Дзюба (оба — «Зенит»), Александр Соболев («Крылья Советов») и Эльдор Шомуродов («Ростов»). Также есть возможность проголосовать за другой вариант.

Принять участие в голосовании можно на «Чемпионате».



После 19 туров лидером бомбардирской гонки в чемпионате России является Дзюба, он забил 11 голов. Второе место делят Шомуродов и Соболев (по 10). На счету Азмуна семь забитых мячей.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20



Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20