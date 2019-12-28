Кто лучший нападающий РПЛ в 2019 году?

В Российской Премьер-Лиге завершилась первая половина сезона-2019/2020. В турнире наступила пауза до конца февраля 2020 года.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, кто является лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги в 2019 году. Среди предложенных вариантов — Сердар Азмун и Артём Дзюба (оба — «Зенит»), Александр Соболев («Крылья Советов») и Эльдор Шомуродов («Ростов»). Также есть возможность проголосовать за другой вариант.
Принять участие в голосовании можно на «Чемпионате».
После 19 туров лидером бомбардирской гонки в чемпионате России является Дзюба, он забил 11 голов. Второе место делят Шомуродов и Соболев (по 10). На счету Азмуна семь забитых мячей.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
- 28 декабря 2019
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19:08
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19:06
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18:58
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18:48
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18:44
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18:38
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18:32
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17:59
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17:55
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17:32
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17:23
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17:20
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16:50
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16:31
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16:25
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16:14
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16:10
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15:53
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15:29
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14:57
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14:45
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14:32
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14:15
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13:51
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13:31
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13:30
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