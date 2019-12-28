Фотография с Семаком попала в сотню лучших за 2019 год по версии Getty Images

Американское фотоагентство Getty Images опубликовало топ-100 фотографий за 2019 год. В список попало фото с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, сделанное 12 мая во время празднования завоевания чемпионского титула Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/19.

Фото можно посмотреть на странице ESPN UK в «Инстаграме».

«Зенит» завершил минувшую кампанию с 64 очками в активе. Следом расположились «Локомотив» (56) и «Краснодар» (56). Четвёртое место занял ЦСКА (51), пятое — «Спартак» (49), шестое — «Арсенал» (46).

Первую часть нынешнего сезона «Зенит» тоже завершил на первом месте в таблице чемпионата России. В 19 матчах сине-бело-голубые одержали 14 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения. Команда из Санкт-Петербурга на 10 очков опережает занимающий второе место «Краснодар».