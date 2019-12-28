Источник: «Монако» уволит Жардима в воскресенье

Руководство «Монако» приняло решение уволить Леонарду Жардима с поста главного тренера, утверждает Monaco-Matin.

По данным источника, в воскресенье, 29 декабря, португальский специалист приедет на клубную базу, чтобы попрощаться с футболистами.

В чемпионате Франции «Монако», набрав 28 очков в 18 матчах, занимает 7-е место. От зоны Лиги чемпионов монегаски отстают на три очка.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020

Следующий матч «Монако» проведёт 12 января 2020 года в гостях с «Пари Сен-Жермен».

Календарь матчей чемпионата Франции сезона-2019/2020

Ранее сообщалось, что в качестве преемника Жардима «Монако» рассматривает кандидатуры Унаи Эмери и Лорана Блана, которые в данный момент являются безработными.