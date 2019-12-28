Дешам: надеюсь, «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам оценил перспективы туринского «Ювентуса» в Лиге чемпионов, а также поделился мнением о нападающем «старой синьоры» Криштиану Роналду.
«Как и ещё семь или восемь команд, «Ювентус» выступает в Лиге чемпионов с целью её выиграть. Это разумная цель, но только один клуб может завоевать титул. Эта цель стоит перед «Ювентусом» уже в течение многих лет, и я надеюсь, что они её достигнут. У них нет проблем с качеством, но за победу сражаются и другие сильные команды, так что посмотрим.
Роналду — великий чемпион, поддерживающий высокий уровень на протяжении многих лет. Он жаждет побеждать и забивать голы. Криштиану — настоящий профессионал. Он двигается уже не так много, как 4–5 лет назад, но сейчас делает это лучше. Когда за вас играет такой футболист, вы знаете, что он способен в любой момент решить исход матча», — цитирует Дешама Football Italia.
- 28 декабря 2019
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