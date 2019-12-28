Гол в девятку от перекладины — в обзоре матча «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»
«Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 1:1 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол на 50-й минуте забил защитник гостей Джеймс Томкинс. Он пробил головой после подачи со штрафного полузащитника Луки Миливоевича, и мяч, ударившись о перекладину, влетел в девятку, несмотря на отчаянный прыжок вратаря.
На 74-й минут нападающий хозяев Дэнни Ингс сравнял счёт. Он воспользовался ошибкой защитника соперника Мартина Келли, перехватил его неточный пас, вышел один на один и поразил ворота.
Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Саутгемптон», набрав 22 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место, а «Кристал Пэлас» с 27 очками — 9-е.
- 28 декабря 2019
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