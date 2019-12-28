Пике и Шакира побывали на матче НБА

Защитник «Барселоны» Жерар Пике с женой Шакирой и детьми побывал на матче регулярного чемпионата НБА между «Майами Хит» и «Индианой Пейсэрс». Победу в матче одержал клуб из Майами со счётом 113:112.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» FC Barcelona Fl.

32-летний Пике является воспитанником «Барселоны». В 2004 году он покинул клуб и перебрался в «Манчестер Юнайтед» за € 5,25 млн. Через четыре года каталонский клуб вернул футболиста, заплатив за него € 5 млн. В нынешнем сезоне Пике принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (во всех — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил восемь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом из Барселоны действует до лета 2022 года.