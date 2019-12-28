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Марселино — приоритетный кандидат на пост главного тренера «Монако»

Марселино — приоритетный кандидат на пост главного тренера «Монако»
Футбол / Франция 0

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль является основным кандидатом на пост наставника «Монако», утверждает L'Equipe.

По данным источника, испанский специалист может сменить нынешнего главного тренера Леонарду Жардима, который близок к отставке. Ранее сообщалось, что Жардим в воскресенье, 29 декабря, приедет на базу клуба, чтобы попрощаться с игроками.

54-летний Марселино 11 сентября был уволен с поста главного тренера «Валенсии». Официально причина отставки тренера так и не была объявлена. По некоторым данным, у тренера возник конфликт с президентом «летучих мышей» Питером Лимом, который вмешивался в работу Марселино.

В чемпионате Франции «Монако», набрав 28 очков в 18 матчах, занимает 7-е место. От зоны Лиги чемпионов монегаски отстают на три очка.

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