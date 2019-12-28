Марселино — приоритетный кандидат на пост главного тренера «Монако»

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль является основным кандидатом на пост наставника «Монако», утверждает L'Equipe.
По данным источника, испанский специалист может сменить нынешнего главного тренера Леонарду Жардима, который близок к отставке. Ранее сообщалось, что Жардим в воскресенье, 29 декабря, приедет на базу клуба, чтобы попрощаться с игроками.
54-летний Марселино 11 сентября был уволен с поста главного тренера «Валенсии». Официально причина отставки тренера так и не была объявлена. По некоторым данным, у тренера возник конфликт с президентом «летучих мышей» Питером Лимом, который вмешивался в работу Марселино.
В чемпионате Франции «Монако», набрав 28 очков в 18 матчах, занимает 7-е место. От зоны Лиги чемпионов монегаски отстают на три очка.
- 28 декабря 2019
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