Руденко — о переходе из «Спартака-2» в «Торпедо»: не хотел вновь быть в зоне вылета

Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко прокомментировал переход в «Торпедо» на правах аренды.
«Впечатления приятные. Хотелось перейти в сильную команду и бороться за высокие места, а не находиться в зоне вылета второй год подряд. Пришёл в «Торпедо», чтобы помочь клубу выйти в Премьер-Лигу и решить другие поставленные перед командой задачи.
Был в дороге, когда мне позвонили представители клуба и выразили заинтересованность в моих услугах. Если честно, меня это не удивило. Я отправил предложение своему представителю, он с руководством «Торпедо» договорился о деталях перехода. Когда спросили, хочу ли сменить клуб, я согласился.
Признаться, особенной информации о чёрно-белых у меня нет. Знаю, что это большой клуб. Кроме того, мне доводилось играть против этой команды в составе «Спартака-2», — приводит слова Руденко официальный сайт клуба.
- 28 декабря 2019
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