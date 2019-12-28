«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч 20-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед» определились с составами на матч 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Бёрнли»: Поуп, Тейлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил, Барнс, Вуд.

Запасные: Харт, Лонг, Лоутон, Гудмундссон, Брэйди, Дринкуотер, Родригес.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Янг, Уильямс, Магуайр, Джеймс, Матич, Фред, Перейра, Рашфорд, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Джонс, Шоу, Ван-Биссака, Лингард, Мата, Гринвуд.

Встреча состоится сегодня, 28 декабря, в Бёрнли на стадионе «Терф Мур», начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 28 очков. «Бёрнли» (24) — на 13-м месте.