Александер-Арнольд: всегда хотел стать легендой «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал о целях в мерсисайдском клубе.

«Всегда хотел стать легендой «Ливерпуля». Завоёвывать трофеи, провести как можно больше матчей, выигрывать их, стать капитаном. Конечно, я не стану легендой «Ливерпуля», если перейду в другую команду. Поэтому я сосредоточен на том, чтобы сделать клуб максимально успешным.

Юрген Клопп всегда говорит нам, как мы можем стать лучше, что нужно сделать, чтобы попасть в команду. Это хочет слышать любой молодой футболист. Нужно чувствовать, что тренер может дать тебе шанс. Никогда не начнёшь сомневаться в себе, если тренер говорит тебе, что нужно делать, чтобы играть», — приводит слова Александер-Арнольда Aftonbladet.