Александер-Арнольд: всегда хотел стать легендой «Ливерпуля»
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал о целях в мерсисайдском клубе.
«Всегда хотел стать легендой «Ливерпуля». Завоёвывать трофеи, провести как можно больше матчей, выигрывать их, стать капитаном. Конечно, я не стану легендой «Ливерпуля», если перейду в другую команду. Поэтому я сосредоточен на том, чтобы сделать клуб максимально успешным.
Юрген Клопп всегда говорит нам, как мы можем стать лучше, что нужно сделать, чтобы попасть в команду. Это хочет слышать любой молодой футболист. Нужно чувствовать, что тренер может дать тебе шанс. Никогда не начнёшь сомневаться в себе, если тренер говорит тебе, что нужно делать, чтобы играть», — приводит слова Александер-Арнольда Aftonbladet.
Александер-Арнольд: победа в АПЛ — мечта. Никогда не испытывал подобных чувств
- 28 декабря 2019
-
23:18
-
23:05
-
23:04
-
22:55
-
22:55
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:24
-
22:16
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:23
-
21:21
-
21:15
-
21:04
-
20:58
-
20:57
-
20:49
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:24
-
20:12
-
20:07
-
19:53
-
19:53
-
19:08
-
19:06
-
18:58
-
18:48
-
18:44
Партнерский контент