«Вулверхэмптон» хочет купить хавбека «Ред Булл Зульцбург» Хван Хи Чана

«Вулверхэмптон» провляет интерес к южнокорейскому полузащитнику «Ред Булл Зульцбург» Хван Хи Чану, утверждает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. «Ред Булл Зальцбург» оценивает игрока в € 27 млн.

Хван Хи Чан перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в 2016 году из «Лиферинга». В нынешнем сезоне 23-летний кореец принял участие в 14 матчах чемпионата Австрии (в восьми — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (одного — с пенальти). На его счету также три гола и три результативные передачи в шести матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что несколько дней назад нападающий «Ред Булл Зальцбург» Такуми Минамино перешёл в «Ливерпуль». Другой форвард команды — Эрлинг Холанд— может перейти в «Ювентус».