«МЮ» открыл счёт после того, как защитник «Бёрнли» перемудрил с финтами. Видео

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» счёт был открыт на 44-й минуте, отличился нападающий гостей Антони Марсьяль. Он откликнулся на передачу Андреаса Перейры, отобравшего мяч у защитника соперника.

Видео доступно на «Чемпионате».



20-й тур АПЛ стартовал сегодня, 28 декабря, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Эвертону» — 1:2, «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1, «Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» — 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» в гостях сыграл вничью с «Норвич Сити» — 2:2, «Лестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед» —2:1.



Завтра, 29 декабря, встретятся «Арсенал» с «Челси», «Ливерпуль» с «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» с «Шеффилд Юнайтед».