Галлиани: конечно же, Ибрагимович не хотел переходить из «Милана» в «ПСЖ»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о переходе нападающего клуба Златана Ибрагимовича в «Пари Сен-Жермен» в 2012 году.

«Конечно же, Ибрагимович не хотел уходить из „Милана“. Его продали, чтобы привести счета в порядок. Он всегда сам решал свою судьбу, кроме того случая. В первый его сезон в клубе мы выиграли чемпионство, последнее для „Милана“ до того, как „Ювентус“ начал рекордную серию, а также Суперкубок Италии в 2011 году.

После завершения трансфера в «ПСЖ» Ибрагимович не разговаривал со мной некоторое время. Но, как только преодолел разочарование от необходимости покинуть «Милан», он дал интервью, в котором высоко оценил меня и наши отношения.

Когда я вёл переговоры о переходе Златана в «Милан», то прилетел в Барселону на частном самолёте. Там встретился с Ибрагимовичем и его агентом. Мне удалось убедить его вернуться в Италию. Из суеверия я выбрал те же отель, ресторан и аэропорт, где был, когда занимался трансфером Роналдиньо. Переход Златана оказался очень выгодным. € 24 млн, которые мы выплачивали в течение трёх лет. Всего за год до этого «Барселона» заплатила за него «Интеру» вдвое больше.

Мы пошли в ресторан, чтобы отпраздновать. Когда пришло время платить, ни одна из двух моих кредитных карт не сработала. В итоге Златану пришлось заплатить, и он странно посмотрел на меня. Я заверил его: «Не волнуйся, у нас есть деньги». Он смеялся как сумасшедший", — приводит слова Галлиани Football Italia со ссылкой Gazzetta dello Sport.