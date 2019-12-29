«Дженоа» в третий раз за сезон уволил главного тренера

Генуэзский «Дженоа» на официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера Тьяго Мотты. Вместо него команду возглавил Давиде Никола.

«Дженоа» сменил тренера в третий раз за сезон. В октябре клуб возглавил Мотта, который стал преемником отправленного в отставку Аурелио Андреацолли.

46-летний Никола в бытность футболистом выступал за «Дженоа» с 1992 по 2001 год. После завершения профессиональной карьеры он стал тренером и руководил «Лумеццане», «Ливорно», «Бари», «Кротоне» и «Удинезе».

Первый матч под руководством нового тренера генуэзцы проведут 5 января на своём поле с «Сассуоло».

Календарь матчей чемпионата Италии сезона-2019/2020

«Дженоа», набрав 11 очков в 17 матчах, занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице Серии А.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020