«Дженоа» в третий раз за сезон уволил главного тренера
Генуэзский «Дженоа» на официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера Тьяго Мотты. Вместо него команду возглавил Давиде Никола.
«Дженоа» сменил тренера в третий раз за сезон. В октябре клуб возглавил Мотта, который стал преемником отправленного в отставку Аурелио Андреацолли.
46-летний Никола в бытность футболистом выступал за «Дженоа» с 1992 по 2001 год. После завершения профессиональной карьеры он стал тренером и руководил «Лумеццане», «Ливорно», «Бари», «Кротоне» и «Удинезе».
Первый матч под руководством нового тренера генуэзцы проведут 5 января на своём поле с «Сассуоло».
Календарь матчей чемпионата Италии сезона-2019/2020
«Дженоа», набрав 11 очков в 17 матчах, занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице Серии А.
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