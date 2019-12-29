Голы Марсьяля и Рашфорда принесли «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Бёрнли»

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0. Встреча состоялась в «Бёрнли» на стадионе «Терф Мур». Обслуживал матч арбитр Майк Дин. Ему ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Даррен Кэнн.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте автором забитого мяча стал нападающий гостей Антони Марсьяль, который откликнулся на передачу Андреаса Перейры, отобравшего мяч у защитника соперника. В концовке встречи преимущество манкунианцев увеличил Маркус Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (24) — на 13-м месте.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 1 января.