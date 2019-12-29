Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Монако»: верим, что Морено сможет добиться с «Монако» успехов

Гендиректор «Монако»: верим, что Морено сможет добиться с «Монако» успехов
Футбол / Франция 0

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал отставку Леонарду Жардима и назначение на пост главного тренера команды Роберта Морено.

«Мы очень рады объявить о приходе в клуб Роберта Морено. Мы верим в него и в то, что он сможет добиться с командой успехов. Мы приветствуем его в «Монако» и желаем ему удачи.

От имени президента клуба Дмитрия Рыболовлева я хотел бы также поблагодарить Леонарду Жардима за его работу и за успехи, которых он добился за годы в клубе.

Леонарду и его тренерский штаб приложили максимум усилий, чтобы сохранить клуб в Лиге 1 по итогам прошлого сезона, а затем вернуть команде заслуженное место в чемпионате. Мы желаем ему успехов в дальнейшей работе», — цитирует Петрова пресс-служба «Монако».

Радимов предрёк Головину переход в большой клуб
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019