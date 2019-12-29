Гендиректор «Монако»: верим, что Морено сможет добиться с «Монако» успехов
Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал отставку Леонарду Жардима и назначение на пост главного тренера команды Роберта Морено.
«Мы очень рады объявить о приходе в клуб Роберта Морено. Мы верим в него и в то, что он сможет добиться с командой успехов. Мы приветствуем его в «Монако» и желаем ему удачи.
От имени президента клуба Дмитрия Рыболовлева я хотел бы также поблагодарить Леонарду Жардима за его работу и за успехи, которых он добился за годы в клубе.
Леонарду и его тренерский штаб приложили максимум усилий, чтобы сохранить клуб в Лиге 1 по итогам прошлого сезона, а затем вернуть команде заслуженное место в чемпионате. Мы желаем ему успехов в дальнейшей работе», — цитирует Петрова пресс-служба «Монако».
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