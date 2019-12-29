«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Эриксена летом

«Манчестер Юнайтед» готов ждать до конца сезона, чтобы подписать датского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает The Telegraph.

По данным источника, манкунианцы намерены заполучить игрока в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с лондонским клубом. В «МЮ» верят, что им удастся убедить Эриксена принять предложение клуба. Также игроком интересуются «Ювентус» и «Реал».

Эриксен перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний датчанин принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги (восемь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.