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«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Эриксена летом

«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Эриксена летом
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» готов ждать до конца сезона, чтобы подписать датского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает The Telegraph.

По данным источника, манкунианцы намерены заполучить игрока в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с лондонским клубом. В «МЮ» верят, что им удастся убедить Эриксена принять предложение клуба. Также игроком интересуются «Ювентус» и «Реал».

Эриксен перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний датчанин принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги (восемь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.

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