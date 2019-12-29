Директор «Манчестер Сити»: клуб достаточно силён, чтобы пережить уход Гвардиолы

Главный исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано оценил вероятность ухода главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Пеп неоднократно говорил, что его контракт рассчитан ещё на два сезона. Так что тут нечего обсуждать. Он остаётся и покинет клуб в подходящее время. Клуб достаточно силён, чтобы пережить любые перемены. Но, как Пеп неоднократно подчеркивал, он никуда не уходит.

То, что сейчас происходит с командой, нормально. Ненормально то, что «Манчестер Сити» набрал 198 очков за два предыдущих года.

АПЛ – лига с высокой конкуренцией, и любая команда способна победить любую. Очевидно, мы недовольны количеством проигранных матчей, но таков футбол», – приводит слова Сориано Manchester Evening News.