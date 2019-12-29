Жиру может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает L'Equipe.



По информации источника, руководство лондонского клуба не планирует продлевать контракт с Жиру, рассчитанный до лета 2020 года. Интерес к 33-летнему французскому футболисту проявляет туринский «Ювентус», где ищут замену уехавшему в Катар Марио Манджукичу. Ранее сообщалось, что в услугах Жиру заинтересованы также «Бордо» и миланский «Интер».



В нынешнем сезоне Жиру принял участие в 7 матчах в составе «Челси» во всех турнирах и отправил в ворота соперника лишь один мяч. Ранее футболист не исключил возвращения во французский чемпионат. На данный момент «Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

Жиру: будет сложно остаться в «Челси»