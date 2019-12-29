«Арсенал» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 декабря в 17:00

Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Арсенал» — «Челси». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.



Команды встречались 199 раз. В 76 матчах победу одерживали «канониры». На счету синих 64 виктории. В 59 матчах соперники сыграли вничью.



«Арсенал», набрав 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» (32) замыкает первую четвёрку. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (52).



Турнирная таблица английской Премьер-лиги. Расписание матчей чемпионата Англии.

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