Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 декабря в 17:00

«Арсенал» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 декабря в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Арсенал» — «Челси». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

Команды встречались 199 раз. В 76 матчах победу одерживали «канониры». На счету синих 64 виктории. В 59 матчах соперники сыграли вничью.

«Арсенал», набрав 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» (32) замыкает первую четвёрку. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (52).

Турнирная таблица английской Премьер-лиги. Расписание матчей чемпионата Англии.

«Арсенал» — «Челси». Прогноз: Лэмпард и Артета удивят букмекеров
В лондонском дерби на первый план выйдут дисциплина и надёжность. Много голов ждать не стоит.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019