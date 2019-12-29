Лэмпард: не доверяю ярлыку «неопытный» в отношении Артеты
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о новом наставнике лондонского «Арсенала» Микеле Артете в преддверии матча 20-го тура английской Премьер-лиги.
«Вы не можете узнать, каков тренер, до тех пор пока не встретитесь с ним. Кто сказал, что тренер хорош или плох только потому, что он первый год в команде или тренирует уже 50 лет? Артета — умный специалист, он работал с Хосепом Гвардиолой. Именно поэтому я не доверяю ярлыку „неопытный“ в его отношении», — приводит слова Лэмпарда A Bola.
Матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси» состоится сегодня, 29 декабря, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Аспиликуэта: «Челси» должен вернуть уважение к себе в домашних матчах
- 29 декабря 2019
-
12:52
-
12:33
-
12:26
-
12:11
-
11:56
-
11:36
-
11:23
-
11:05
-
11:03
-
10:39
-
10:37
-
10:15
-
10:03
-
09:55
-
09:54
-
09:39
-
09:23
-
09:20
-
07:42
-
01:48
-
00:56
-
00:53
-
00:40
-
00:36
-
00:17
-
00:06
- 28 декабря 2019
-
23:49
-
23:43
-
23:40
-
23:20
-
23:18
-
23:05
-
23:04
-
22:55
-
22:55
Партнерский контент