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Лэмпард: не доверяю ярлыку «неопытный» в отношении Артеты

Лэмпард: не доверяю ярлыку «неопытный» в отношении Артеты
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о новом наставнике лондонского «Арсенала» Микеле Артете в преддверии матча 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Вы не можете узнать, каков тренер, до тех пор пока не встретитесь с ним. Кто сказал, что тренер хорош или плох только потому, что он первый год в команде или тренирует уже 50 лет? Артета — умный специалист, он работал с Хосепом Гвардиолой. Именно поэтому я не доверяю ярлыку „неопытный“ в его отношении», — приводит слова Лэмпарда A Bola.

Матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси» состоится сегодня, 29 декабря, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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